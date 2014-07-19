«يديعوت»: المقاومة تقصف أشكول و”ملاخي” بـ8 صواريخ وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن 5 صواريخ فلسطينية سقطت على مدينة أشكول، دون وقوع إصابات، فيما سقطت 3 صواريخ أخرى على مستوطنة كريات ملاخي، بحسب الصحيفة التي أضافت أن منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية المضادة للصواريخ أسقطت قذيفتين فوق مستوطنة كريات جات.

وأشار الموقع إلى أن صافرات الإنذار تدوي في عديد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية من بينها شابير، يوآف، وكريات جات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.