التخطيط: لن يتم إضافة العلاوة الدورية للعام المالي 2015/2014 إلى الأجور الأصلية



> أعلن وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي أنه لن يتم إضافة العلاوة التي تم إقرارها خلال العام المالي الحالي 2014 / 2015 على الأجر الأساسي للموظف لأنها من أحد أهم أسباب تشوهات هيكل الأجور.

وأشار – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة – إلى أنه خلال شهر من الآن سيتم عمل منظومة جديدة لهيكل الأجور وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة وذلك بهدف التبسيط والتوضيح في هيكل الأجور.

ولفت إلى أن هيكل الأجور في مصر يعاني من خلل واضح، حيث إن 20 % مما يتلقاه الموظف هو أجر أساسي والباقي 80 % يمثل أجورا متغيرة.