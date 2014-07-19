محافظ الجيزة: استلام حديقة الوراق الجديدة سبتمبر المقبل بتكلفة 20 مليون جنيه

أعلن الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة ان المحافظة سوف تتسلم حديقة الوراق الجديدة فور الانتهاء منها سبتمبر المقبل وسيتم إنشاء وحدة مالية وإدارية منفصلة لإدارة الحديقة واستخدام العائد المادى منها على أعمال التشغيل والصيانة .

جاء ذلك اليوم خلال تفقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة مشروع تطوير واجهة النيل وحديقة الوراق الجديدة المقامة على مساحة 9 أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 2 مليون مواطن من سكان منطقة الوراق والمناطق المحيطة تمهيداً لافتتاحه سبتمبر المقبل .

وقال عبدالرحمن أنه يجرى إنشاء طريق موازى للحديقة وكورنيش النيل إستجابة لمطالب أهالى المنطقة لتحقيق أكبر سيولة مرورية فى المنطقة .

> وطلب المحافظ من الأهالى الحفاظ على الحديقة بإعتبارها متنفسا هاما للكثير من البسطاء مشيراً إلى أن هذا المشروع ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة ويستغرق إنشاؤه 6أشهر ووصلت نسبة التنفيذ حالياً إلى 60% .

> وقال المحافظ أن النيل ليس حكراً على أحد وعلى المواطن الحفاظ عليه وعدم التعدى على حرمة النيل وسيتضمن المشروع مرسى عام لخدمة الصيادين .

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والرى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تطوير واجهات النيل ويشمل 4 مناطق داخل القاهرة الكبرى وقد تم إختيار منطقة الوراق كمنطقة ريادية لبدء تنفيذ المشروع وإتاحة متنزهات عامة بها .

وقال حسام مغازى أنه يتم تطهير المجرى النيلى من الحشائش وإزالة الطمى لإنشاء متنزه عام بالبر الغربى للنيل بالإضافة لتوسعة وتهذيب المجرى المائى للحفاظ على إستيعابه لكميات المياه لزيادة التدفق وصولها لمحافظات الدلتا .

وأضاف مغازى أن المشروع من شأنه وقف التعديات على جسر النيل إلى جانب الإرتقاء حضارياً بمنطقة الوراق .