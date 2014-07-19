بالصور.. خروج 25 حالة تسمم من دير الأنبا باخوم بسوهاج

أكد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، خروج الحالات المصابة بالتسمم الغذائى والبالغ عددهم 25 حالة متتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 50 عاما بعد تلقيهم العلاج.

وأضاف أن الحالات المصابة بالتسمم نتيجة تناولهم غذاء فاسد قبل المغرب بساعة على الطريق الصحراوى عقب عودتهم من زيارة أحد الأديرة الدينية بالقاهرة غادرت بنى سويف إلى دير الأنبا باخوم بالصوامع بسوهاج.

وكانت العناية الإلهية أنقذت قسيساً من الموت و36 آخرين، فيما أصيب 25 آخرين بينهم 12 طفلا فى أتوبيس الرحلات القادم من القاهرة إلى سوهاج بتسمم غذائى نتيجة تناولهم كفته غير صالحة.

وقال اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية إن الأتوبيس رقم 37 رحلات سوهاج وسائقه يدعى مومن حلمى إبراهيم 50 سنة من سوهاج كان على متنه 62 من أسر دير الأنبا باخوم بالصوامع بسوهاج، وأثناء قدومه من الإسكندرية إلى سوهاج، قاموا بالمبيت بالقاهرة بكنيسة العذراء بالمعادى وعقب تحركهم مغادرين الكنيسة وامام قرية جزيرة ابوصالح بمركز ناصر تناولوا أطعمة كانت معدة معهم وشعروا بقىء وإسهال، وتم نقلهم الى مستشفى بنى سويف العام.

واضاف مدير المباحث الجنائية أن الدير بسوهاج أعلن عن رحلة للطلاب المتفوقين مع اسرهم لزيارة الاماكن المقدسة فى الاسكندرية والقاهرة على مدار يومين وان المشرف على الرحلة كان القس باخوم جاب الله 45 سنة وبدات الرحلة من سوهاج الى الاسكندرية لزيارة احد الاديرة المسيحية وعند عودتهم من الاسكندرية للقاهرة قاموا بزيارة كنيسة العذراء بالمعادى وتوقفوا بها 3 ساعات وبعدها استقلوا الاتوبيس لعودتهم الى سوهاج.

وكان الدكتور حمدى مصطفى مدير مستشفى بنى سويف العام قام مع فريق طبى مكون من 9 اطباء و20 ممرضة بتعليق محاليل طبية لجميع الحالات المصابة بالمستشفى العام وقال انه تم خروج 25 حالة بعد تلقيهم العلاج.

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