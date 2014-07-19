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ضبط محل لبيع أجهزة مهربة بمول شهير في مدينة نصر

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قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم ضبط محل لبيع وصيانة الألعاب الترفيهية بالسراج مول في مدينة نصر، أثناء عرضه للبيع أجهزة playstation مهربة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية.

وأضاف «يعقوب» أن الجهاز تلقى شكوى تفيد بنشر ذلك المحل إعلانات على الإنترنت، عن بيع أجهزة playstation قابلة لتنزيل ألعاب بأسعار قليلة عبر كسر الشفرة للشركة المنتجة، وأن المحل يبيع إكسسوارات الجهاز المستعملة على أنها جديدة، ويتعمد عدم إصدار فواتير للمستهلكين.

وأشار «يعقوب» إلى أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة، وتم توجيه حملة استهدفت مقر المحل وبتفتيشه تم التأكد من صحة الشكوى، وتم ضبط أجهزة playstation مهربة من دول الخليج، ويتم عرضها للبيع بأسعار الوكيل المحلى واصطناع أوراق مزورة باعتبار أنها ضمان الوكيل، كما تبين أن البيانات الموجودة على الأجهزة غير مطابقة للجهاز، وتم تحرير المحضر رقم 24291 لسنة 2014 جنح مدينة نصر أول.

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