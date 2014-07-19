شكرى: المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هى الوحيدة المطروحة

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة هى المبادرة الوحيدة المطروحة حاليا على الساحة وحصلت على تأييد العديد من الدول والمجتمع الدولى وآخرها أعضاء مجلس الامن الدولى الذين دعوا إلى تفعيلها .

وكان الوزير يرد على سؤال حول ما تردد بشأن وجود مبادرة تركية قطرية .

وأعرب سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس اليوم السبت عن أمله أن تحظى المبادرة المصرية بموافقة الطرفين إسرائيل وحماس ووقف التدمير الذى تتعرض له غزة ووقف سيل الدماء الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلى على غزة من خلال فتح المعابر وإجراء مفاوضات لتوفير الاحتياجات الضرورية لأهالى القطاع .

ا.ش.ا