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مدير نادى توتنهام فى إيطاليا لاتمام صفقة بيع ساندرو لنادى نابولى

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مدير نادى توتنهام فى إيطاليا لاتمام صفقة بيع ساندرو لنادى نابولى مدير نادى توتنهام فى إيطاليا لاتمام صفقة بيع ساندرو لنادى نابولى


> وصل فرانكو بالدينى المدير الرياضى لنادى توتنهام هوتسبرز الانجليزى لايطاليا لمناقشة بيع لاعب خط الوسط البرازيلى ساندرو لنادى الجنوب الايطالى وبحث امكانية ضم مهاجم نادى روما ماتيا ديسترو.

ويعتقد أن نابولى مهتم بضم ساندرو الذى شارك فى 27 مباراة بقميص السبيرز فى الدورى الانجليزى فى الموسم الماضى.

وذكرت سبورت ايطاليا ان ساندرو يرغب فى الانتقال لنابولى ووصل بالدينى الى ايطاليا لمناقشة تفاصيل الصفقة حيث يتردد ان سعر ديسترو يبلغ 12 مليون يورو خاصة وان عقده ممتد حتى يونيو 2016.

واضاف النبأ أنه من المتوقع ان يجرى المدير الرياضى السابق لنادى روما اتصالات مع نادى العاصمة الإيطالية من أجل التعرف على إمكانية ضم المهاجم ديسترو فى محاولة لضمه للنادى الانجليزى.
> أ ش أ

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