وزير البيئة: الاهتمام بنظافة وتشجير المستشفيات لخلق جو صحى وآمن

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن اهتمام الوزارة فى الفترة القادمة يرتكز على أن يعيش المواطن فى بيئة نظيفة وجو صحى وذلك من خلال الاهتمام بنظافة المستشفيات وتشجيرها والتخلص من النفايات الطبية بشكل صحى وآمن .

جاء ذلك خلال حملة نظافة المستشفيات التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارتى البيئة والتطوير الحضرى وتم تدشينها اليوم من مستشفى أم المصريين بالجيزة ومستشفى المنيرة بالقاهرة .

وقال وزير البيئة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش تدشين الحملة، إن الحملة تهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمستشفيات المصرية وخلق بيئة نظيفة بالتنسيق بين وزارات الصحة والتنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضرى والعشوائيات.

> وأضاف فهمى أن وزارة البيئة تشارك فى الحملة من خلال تشجير المبانى المحيطة وزيادة المسحات الخضراء من خلال زراعة 100 شجرة من أشجار الزينة وتوفير 50 حاوية قمامة لزيادة المسطحات الخضراء واستعادة المظهر الحضارى، وتتم الحملة بمشاركة قوية من مؤسسات المجتمع المدنى ومجموعات شبابية وطلابية.

ومن جانبه ، أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن توجهات الحكومة خلال الفترة القادمة تركز على الاهتمام بصحة المصريين والاهتمام بكافة النواحى المتعلقة برفع كفاءة ونظافة المستشفيات .

> أ ش أ