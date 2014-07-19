مدير ميناء السد العالى: خطة أمنية جديدة لتأمين حركة السفر بين مصر والسودان

قال أسعد عبد المجيد مدير ميناء السد العالى شرق بأسوان، أنه لأول مرة يتم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية الحاسمة التي ستساهم في السيطرة والتأمين الكامل لحركة السفر بين مصر والسودان ، وخاصة أن الرحلة الواحدة بين مينائي السد العالي وحلفا تصل طاقتها إلي 650 راكبا، بجانب كميات كبيرة من البضائع .

وأشار إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ خطة شاملة لتأمين الخط الملاحي بين الميناءين ، وخاصة بعد انتهاء اللجنة الفنية من وضع تقريرها الفني ورفعه لمحافظ أسوان، مع قيامها بالمعاينة الميدانية مرة أخرى للتأكد من تلافي كافة الملاحظات وأوجه القصور التي جاءت في التقرير الأول وفى مقدمتها ضرورة صيانة معدات الإطفاء والحماية المدنية ورفع مستوي الخدمات وخاصة في مجال الوقاية الصحية من خلال تحقيق الاشتراطات البيئية من التهوية الكافية وصيانة وتعقيم دورات المياه والكبائن والمطابخ والمخازن بالإضافة إلي ضرورة توافر خزانات للصرف الصحي علي الباخرتين لتحقيق التخلص الآمن من المخلفات السائلة والصلبة وللحفاظ على المخزون المائى لمصر ببحيرة ناصر من أى تلوث .