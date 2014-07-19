ضبط إخوانيين والبحث عن 7 آخرين تورطوا فى حرق برجى محمول بالبحيرة

تمكنت الاجهزة الأمنية بالبحيرة، من كشف غموض واقعتى حريق ببرجى تقوية لشبكة محمول بالدلنجات وبدر، والقبض على عضوين بتنظيم جماعة الإخوان “الارهابية” متورطان فى الواقعة بالاشتراك مع 7 هاربين .

تلقى غرفة عمليات النجدة بالحيرة بلاغاً بنشوب حريق ببرجى تقوية لشبكة محمول بناحية قريتى الإمام الحسينى بدائرة مركز شرطة الدلنجات، والتحدى بدائرة مركز شرطة بدر، وتوصلت التحريات من خلال جمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من محمود صلاح محمد 49 سنة عامل زراعى ، وسامى إبراهيم إسماعيل 46 سنة مزارع ، ومقيمان بقرية الإمام الغزالى بدائرة مركز شرطة الدلنجات وتمكنت القوات من القبض عليهم وبمواجهتهما، إعترفا بإرتكاب الواقعتين بالإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بغرض إشاعة الفوضى بالبلاد وقطع الإتصالات وترويع المواطنين مع 7 متهمين هاربين وهم كل من سعد أحمد عطية 42 سنة عامل وأحمد محمد أحمد 53 سنة عامل وعبدالموجود عبدالجليل عبده 49 سنة مدرس ورفعت السيد على 50 سنة مدرس ، ومقيم قرية الإمام الحسينى بدائرة مركز شرطة الدلنجات ومحمود سليمان محمد 50 سنة عامل وإسماعيل محمد محمود 52 سنة عامل والشحات على عامر 52 سنة مهندس زراعى من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واحالة المتهمين الى النيابة التى تولت التحقيق .