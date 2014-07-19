ضبط وكيل مدرسة وموظف بمحكمة بنى سويف بحوزتهما منشورات تحرض على التظاهر

ألقت أجهزة الأمن القبض على وكيل مدرسة الشروق التجريبة ببنى سويف وموظف بمحكمة استنئاف بنى سويف خلال سلسلة بشرية قاموا بتنظيمها أمام جامعة النهضة رافعين شعارات رابعة، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة .

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين خرائط وأوراق مدون عليها مواعيد وأماكن التظاهرات بمحافظة بنى سويف .

وكان 50 من أعضاء جماعة الإخوان قاموا بتنظيم سلسلة بشرية على الطريق الصحراوى الغربى بنى سويف القاهرة أمام جامعة خاصة، رافعين لافتات مدون عليها كلمات مسيئة للجيش والشرطة، وأثناء قيام (قول) أمنى بمهاجمة السلسلة البشرية برئاسة العميد زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية وقوات قتالية قامت الجماعة بالفرار وتمكنت القوات من ضبط وكيل المدرسة وموظف المحكمة .

وأكد اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف أن قوات الشرطة والأمن المركزي تجوب شوارع مدينة بني سويف وباقي مراكز المحافظة لبث الطمأنينة في قلوب المواطنين وكذلك فض اي تجمعات اخوانية بالإضافة إلي وجود تعزيزات أخري متمركزة لتأمين المنشآت الهامة فضلاً عن دعم نقاط التفتيش (الكمائن) الحدودية والداخلية لإحكام السيطرة علي مداخل ومخارج المحافظة .

وأشار هديب إلي استمرار (القول) الأمني الذي يجوب الشوارع في حالة استعداد بشكل دائم لمتابعة المساجد وتفريق أي تظاهرات ومسيرات محتملة اليوم تنظمها جماعة الإخوان .