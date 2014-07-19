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محافظ الجيزة: إعادة تشغيل محرقة النفايات الطبية بشبرامنت

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محافظ الجيزة: إعادة تشغيل محرقة النفايات الطبية بشبرامنت محافظ الجيزة: إعادة تشغيل محرقة النفايات الطبية بشبرامنت

محافظ الجيزة

أعلن الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة عن إعادة تشغيل محرقة النفايات الطبية الموجودة فى المقلب العمومى بشبرامنت.

وقال عبدالرحمن، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عقب تدشين حملة نظافة المستشفيات من مستشفى أم المصريين بالجيزة ، إن المحرقة تستقبل جميع النفايات الطبية بالمستشفيات المتواجدة بالجيزة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة.

وأضاف عبدالرحمن أن المحافظة تقوم من خلال تلك الحملة برصف الطرق المتواجدة داخل المستشفيات وإعادة تأهيلها ورفع القمامة أولا بأول على مدار فترتين فى اليوم وإزالة الإشغالات ونظافة الأسوار .
> أ ش أ

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