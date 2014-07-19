بالصور.. ضبط ألعاب نارية وأقراص مخدرة داخل مسكن مسجل خطر بالوادي الجديد
تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير امن الوادى الجديد بلاغ يفيد بضبط ألعاب نارية وأقراص مخدرة داخل مسكن مسجل شقي خطر بمدينة الخارجة .
وقامت حملة أمنية بقيادة النقيب محمد عبد الله، معاون مباحث قسم شرطة الخارجة أسفرت عن ضبط 700 قرص مخدر و984 صاروخ، والعاب نارية ،داخل منزل ” محمد . ع . أ . س 44 سنة عاطل ومسجل شقي خطر، وبسؤال زوجته أقرت بان المضبوطات تخص زوجها .
وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 3434 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .