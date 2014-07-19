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بالصور.. ضبط ألعاب نارية وأقراص مخدرة داخل مسكن مسجل خطر بالوادي الجديد‎

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تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير امن الوادى الجديد بلاغ يفيد بضبط ألعاب نارية وأقراص مخدرة داخل مسكن مسجل شقي خطر بمدينة الخارجة .

وقامت حملة أمنية بقيادة النقيب محمد عبد الله، معاون مباحث قسم شرطة الخارجة أسفرت عن ضبط 700 قرص مخدر و984 صاروخ، والعاب نارية ،داخل منزل ” محمد . ع . أ . س 44 سنة عاطل ومسجل شقي خطر، وبسؤال زوجته أقرت بان المضبوطات تخص زوجها  .

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 3434 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 

 

 

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