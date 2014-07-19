27 يوليو أولى جلسات محاكمة 68 إخوانى فى أحداث شغب الأزبكية

حددت محكمة الإستئناف جلسة 27 يوليو الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة 68 متهماً فى أحداث شغب الأزبكية على خلفية ذكرى 6 أكتوبر والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، وذلك عقب سقوط حق الرد .

كانت قد قررت الدائرة 29 مدنى برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية المستشاريين سيف الله محمد كسيبه ومحمود سيد يوسف وسكرتارية محمود محمد حسين، رفض طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة فى قضية محاكمة 68 متهماً فى أحداث شغب الأزبكية على خلفية ذكرى 6 أكتوبر، لسقوط حق الرد .

يذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خربوا سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعي الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة .