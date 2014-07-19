القبض على 4 متهمين هاربين من أحداث الشغب بالمنيا

ألقت السلطات الأمنية القبض علي 3 متهمين هاربين من أحداث العنف في 14 أغسطس 2013 .

تلقي اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد القبض 2 متهمين بمركز مغاغة والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 800 لسنة 2013 إداري مركز مغاغة اقتحام مركز بالإضافة متهم آخر بمركز دير مواس في القضية رقم 11132 لسنة 2013 جنايات المركز والمقيدة برقم 2239 لسنة 2012 كلي جنوب المنيا مخدرات غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات و50 ألف جنية كفالة والمطلوب ضبطه واحضاره في القضايا رقم 3528 لسنة 2013 إداري مركز دير مواس اقتحام النيابة العامة و3437 لسنة 2013 إداري مركز دير مواس سرقة إدارة شباب دير مواس و2938 إداري مركز دير مواس سرقة بالإكراه و7029 لسنة 2014 ادري مركز دير مواس سرقة بالإكراه 2372 لسنة 2014 إداري مركز دير مواس سرقة بالإكراه .

وتم القبض علي متهم بمركز ملوي في القضية رقم 2042 لسنة 2014 إداري قسم ملوي محاولة اقتحام القسم .