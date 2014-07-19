محافظ الشرقية يهدد بغلق العيادات التى تفتح أثناء مواعيد عمل الأطباء بالمستشفيات

أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، محافظ الشرقية، عن غلق أي عيادة يتم فتحها أثناء عمل الطبيب فى أوقات العمل الرسمية بالمستشفيات داخل المحافظة، وأنه فى حالة عدم الالتزام يتم غلق العيادة مع إنهاء الترخيص لها، كما توعد المحافظ غلق العيادات التي تقوم ببيع الأدوية.

> وناشد المحافظ المستشفيات التأكد من حصول كل طبيب على موافقة مديرية الشئون الصحية للعمل بالمستشفيات الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية ، مع منح مهلة أسبوع لتنفيذ ذلك القرار وإلا سيعتبر المستشفى مخالفاً وعلى مدير إدارة العلاج متابعة التنفيذ .