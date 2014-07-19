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«هاآرتس»: إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين شمال قطاع غزة

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«هاآرتس»: إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين شمال قطاع غزة «هاآرتس»: إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين شمال قطاع غزة

أرشيفية

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاآرتس» إن جنديًا إسرائيليًا أصيب في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين أثناء محاولة التوغل الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأشارت «هاآرتس» إلى أن الجندي المصاب نقل إلى مستشفى بمستوطنة «تل هاشومير».

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

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