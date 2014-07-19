اليوم.. بدء تنسيق الجامعات الخاصة بحد أدنى 95% للطب و85% للصيدلة و80% للهندسة

تبدأ الجامعات الخاصة تنسيق المرحلة الأولى، اليوم السبت، للعام الدراسي الحالي 2014- 2015 بحد أدنى 95% للطب و80% للهندسة.

وحددت 85% لكلية طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، 75% لكلية الحاسبات والمعلومات، و55% لكلية التمريض، و70% للكليات النظرية.

وبالنسبة للطلاب غير المصريين فيما عدا طلاب الدول التى طلبت معاملة أبنائها معاملة الطلاب المصريين (المملكة العربية السعودية والبحرين)، فيكون الحد الأدنى للكليات العملية 65%، والكليات النظرية 55%، وبالنسبة لطلاب دولة الكويت فيتم معاملتهم معاملة الطلاب المصريين فيما عدا كليات المجموعة الطبية فيكون القبول فيها من 79%.