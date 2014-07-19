«يديعوت أحرونوت»: اشتعال النيران بمنزل في أشكول بعد إصابته بقذيفة فلسطينية

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، إن قذيفة فلسطينية أصابت مبنى في مستوطنة «أشكول» بشكل مباشر، ما أدى إلا اندلاع النيران في المكان، ولم تذكر الصحيفة أي أنباء عن وقوع إصابات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.