كاسيميرو يقترب من بورتو بعد موافقة ريال مدريد

مدريد، (إفي): يواصل نادي بورتو البرتغالي تجميع الصفقات القوية هذا الصيف استعدادا للموسم المقبل، حيث بات على بعد خطوة من التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الصاعد.

وبحسب إذاعة (سير) الإسبانية، فإن الريال سيتنازل عن كاسيميرو الى بورتو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مؤقتا، وأن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، وقد تتم الصفقة في غضون الساعات المقبلة.

ووجد كاسيميرو (22 عاما) صعوبات في حجز مكان بتشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب تعدد الأسماء المخضرمة في خط الوسط، لذا يسعى النادي الملكي لمنحه فرصة اللعب معارا لفريق المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي ليتطور أكثر، مع إمكانية إعادته للميرينجي مستقبلا.

وتعاقد الريال مع كاسيميرو صيف 2013 من ساوباولو مقابل 6 ملايين يورو لمدة أربع مواسم، وشارك في 12 مباراة بالموسم الماضي.

وأجرى "التنانين" حتى الآن بعض التعاقدات المتميزة، مثل المدافع الهولندي الدولي مارتينز إندي، والثنائي الإسباني أدريان لوبيز وكريستيان تيو، واقترب من ضم الجزائري ياسين براهيمي.

ويسعى بورتو لتعويض موسمه الماضي المخيب، حيث خرج خالي الوفاض، بينما توج غريمه بنفيكا بثلاثية محلية.