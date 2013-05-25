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غداً.. تنظيم مؤتمر الوحدة الوطنية بكنيسة مارى جرجس بكفر الشيخ

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غداً.. تنظيم مؤتمر الوحدة الوطنية بكنيسة مارى جرجس بكفر الشيخ غداً.. تنظيم مؤتمر الوحدة الوطنية بكنيسة مارى جرجس بكفر الشيخ

أكد محمد عقيلى، مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأزهر، أنه سيُعقد، ظهر الغد الأحد، مؤتمر بعنوان "الوحدة الوطنية" بحضور القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ، والدكتور محمد الطيب، عميد كلية الدراسات بكفر الشيخ، التابعة لجامعة الأزهر، ووفد من جامعة الأزهر فى كنيسة مارى جرجس فى مدينة دسوق.

وأضاف عقيلى، أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من الشخصيات العامة، ومنهم اللواء أركان حرب محمد الوكيل، المحلل الاستراتيجى والخبير العسكرى.. مشيرا إلى أنه سيتم الحديث عن الوحدة الوطنية والتجانس بين المصريين، وأنه لا تفرقة بين المصريين "فكلنا شعب واحد لنا حقوق وعلينا واجبات ولا تفرقة بين مصرى وآخر".

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