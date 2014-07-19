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كيلور نافاس: لم أوقع لأي ناد بعد

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كيلور نافاس: لم أوقع لأي ناد بعد كيلور نافاس: لم أوقع لأي ناد بعد

سان خوسيه، (إفي): رفض الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس التعليق على ما يتردد بشأن انتقاله الوشيك إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال نافاس "أتمنى أن أتمكن من الحديث معكم بشكل مختلف في المستقبل وأتمكن من أن أسرد لكم موقفي، أتمنى أن تسير الأمور على نحو جيد، ولكنني حاليا لم أوقع مع أحد، وأنا مطمئن فنحن نسير على الطريق الصحيح".

وخلال حدث دعائي للتوقيع على كرات وقميص منتخب كوستاريكا، رفض نافاس الرد على أسئلة الصحفيين، الا أنه كان يجيب على أسئلة الجماهير الحاضرة.

وأشار نافاس إلى أنه لا يمكنه القول بأن وكيل أعماله "ليس في خضم مفاوضات مع ناد لأن الأمور لا تتم بين عشية وضحاها لابرام اتفاق. هناك الكثير من النقاط التي تتطلب مفاوضات".

ولعب نافاس دورا كبيرا في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى ربع نهائي مونديال البرازيل للمرة الأولى في التاريخ، حيث خرج بركلات الترجيح أمام هولندا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وخلال مشواره في البطولة، التي كان يلعب في واحدة من أصعب مجموعاتها، اهتزت شباكه مرتين فقط، أمام أوروجواي في المباراة الافتتاحية للمجموعة (3-1) وإيطاليا (1-0)، فيما انتهت مباراة إنجلترا في دور المجموعات بالتعادل السلبي.

وفي ثمن النهائي تعادلت كوستاريكا مع اليونان بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز اللاتيني بركلات الترجيح 5-4.

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فيديو اليوم السابع

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