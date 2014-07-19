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روسيا لمجلس الأمن: نخشى مزيداً من إراقة الدماء في غزة

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روسيا لمجلس الأمن: نخشى مزيداً من إراقة الدماء في غزة روسيا لمجلس الأمن: نخشى مزيداً من إراقة الدماء في غزة

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين

أعرب السفير فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في الامم المتحدة الليلة الماضية عن مخاوف بلاده من أن يسقط المزيد من الضحايا في قطاع غزة وأن تزداد اراقة الدماء مشيرا إلى أن الوضع المحيط بالقطاع بلغ مرحلة بالغة الخطورة.

ونسبت وكالة انباء ايتار تاس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى تشوركين قوله امام مجلس الامن إن الاولوية يجب أن تعطى لوقف المواجهة العسكرية مضيفا ” نحن نتفهم المخاوف الاسرائيلية بشأن القصف المتواصل لها من قطاع غزة ولكن الاكثر أهمية عدم السماح بتصاعد العنف إلى مالا نهاية والا سيخرج الوضع عن السيطرة تماما “.

وشدد السفير على أن التدهور الحالي للاوضاع يجب أن يذكرنا بضرورة عملية التفاوض مكررا نداءات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي قال فيها انه من الضروري تفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الاوسط مشيرا إلى أن أدق تفاصيل القرارات يجب أن تصاغ بالاشتراك مع العرب والمصريين تحديدا حتى يكونوا جزءا من العملية لعرض مبادرات.

وأوضح الدبلوماسي أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة وبحث سبل لانهاء النزاع على صعيدي العمل الدولي والثنائي.
> أ.ش.أ

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