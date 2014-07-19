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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 316 شهيداً و2283 جريحاً

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 316 شهيداً و2283 جريحاً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 316 شهيداً و2283 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 316 شهيدا و2283 جريحاً.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الطفل محمد زياد الرحل (6 سنوات) استشهد وأصيب 7 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزلهم في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضاف أن شابا يبلغ من العمر 37 عاما استشهد وأصيب 5 آخرون بينهم طفل وسيدة بجراح مختلفة في استهداف لمنطقة ابراج المخابرات شمال غزة.

وأشار القدرة إلى استشهاد عدد آخر من المواطنين متأثرين بجراحهم الناتجة عن الغارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع.
> أ ش أ

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