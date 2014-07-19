الأمم المتحدة: سكان غزة بلا كهرباء ولا مياه بعد العملية البرية الإسرائيلية

قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية في الأراضى الفلسطينية المحتلة /أوتشا / إن التقارير المبدئية تشير إلي أن العملية البرية والغارات نتج عنها تدمير كبير للبنية التحتية للكهرباء من بينها 10 خطوط تأتى من إسرائيل مما نتج عنه أن 80 في المائة من سكان غزة يحصلون علي كهرباء لمدة 4 ساعات فقط .

كما أن انقطاع التيار الكهربائي يقوض توفير خدمات المياه والصرف الصحي التي تعرض عدد كبير منها للتدمير مما نتج عنها قطع إمدادات المياه لأكثر من نصف سكان غزة.

وأفاد التقرير الذي صدر اليوم أنه تم تدمير 1890 منزلا جراء العملية الإسرائيلية علي غزة ولقي 268 فلسطينيا حتفهم من بينهم علي الاقل 193 مدنيا و إصابة 2296 آخرين ، مشيرا إلي أن 43 مدرسة تابعة لوكالة ” الاونروا ” تستضيف 48 ألف نازح و

> 1100 آخرين يعيشون مع عائلات مضيفة .

وأضاف أن العملية البرية الإسرائيلية والغارات الجوية أدت إلي نزوح جماعي لأعداد كبيرة وارتفاع كبير في عدد الوفيات وقد هرب عشرات الالاف خاصة في المناطق القريبة من شمال ووسط غزة من منازلهم في الظلام خلال الغارات والعمليات.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل العملية البرية عن ” منطقة مغلقة علي طول سياج غزة ” من مسافة 300 متر إلي 3 كيلومترات وطلب من عشرات الالاف من سكان هذه المنطقة من محافظتي رفح وخان يونس بإخلاء منازلهم .

وأكد التقرير علي تأثير العمليات العدائية علي الأطفال كان مدمرا حيث قتل 59 طفلا في 24 ساعة الماضية وأصيب 637 آخرون منذ 8 يوليو في حين أن 58 ألف طفل مصابون بصدمة عصبية لافتا إلي منظمات حقوق الانسان أعلنت أن الجيش الإسرائيلي استهدف ودمر منذ بداية العملية نحو 300 منزلا كثيرا منها يعيش فيها أسر لأعضاء تزعم أنهم ينتمون للجماعات المسلحة .

مؤكدة أن استهداف منازل المدنيين يعد انتهاكا للقانون الدولى الانسانى ألا إذا كانت هذه المنازل تستخدم لأغراض عسكرية .

> أ.ش.أ