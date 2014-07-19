بالصور.. “داعش” تنظم مسابقة رمضانية والجائزة الكبرى غسالة

نظّمت “الدولة الإسلامية في العراق والشام “، والمعروفة بـ”داعش”، مسابقة رمضانية في مدينة تابعة لمحافظة الرقة المعقل الرئيسي لها في سوريا، ووزعت خلالها جوائز عبارة عن أطقم أكواب ومراوح وغسالات من الطراز القديم.

وعرضت صفحات موالية لـ”الدولة الإسلامية” على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، صوراً للمسابقة التي أجراها التنظيم، مساء الخميس، في مدينة الصبخة شرقي “ولاية الرقة” وجاءت بعنوان “مسابقة بيت المسلم”.

وأظهرت الصور العشرات من الشبان والأطفال من سكان المدينة وهم يفترشون الأرض في ساحة عامة، في الوقت الذي يقوم رجل ملتحي بعملية سحب لظرف من بين عشرات الأظرف الموضوعة في حوض إحدى الغسالات المخصصة كجوائز، فيما يبدو أن تلك الأظرف تحوي أسماء الحضور ومن يُسحب الظرف الذي يشمل أسمه يفوز بجائزة.

كما أظهرت الصور رجالاً وأطفالاً، فرحين بإستلام جوائزهم، وهي عبارة عن غسالات من الطراز القديم وهي الجائزة الكبري، وكذلك مراوح وأطقم أكواب زجاجية، ويقوم بتسليمها لهم أعضاء “المكتب الدعوي” للتنظيم في المدينة، الجهة التي نظمت المسابقة.

ويسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” أو ما يعرف بـ(داعش) على مدينة الرقة بشكل كامل ومعظم مساحة ريفها منذ نحو سبعة أشهر، وذلك بعد طرد قوات المعارضة منها التي سيطرت على المحافظة منذ نحو عام ونصف بعد طرد قوات النظام منها.