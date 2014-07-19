جنوب إفريقيا تطرح 3 عملات جديدة تكريماً لـ «نيلسون مانديلا»

طرحت جنوب إفريقيا مجموعة جديدة محدودة من العملات الذهبية والفضية، أمس الجمعة، تكريماً للرئيس السابق نيلسون مانديلا فى اليوم الذى كان يمكن أن يكون عيد الميلاد السادس والتسعين للبطل الراحل المناهض للفصل العنصرى.

وقال بنك الاحتياطى لجنوب إفريقيا، إن المجموعة التى تضم ثلاث عملات تأتى تكريماً «للتفانى من أجل التعلم مدى الحياة» من قبل أول رئيس ديمقراطى لجنوب إفريقيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

والعملة الأساسية هى عملة ذهبية 24 قيراطاً محفور عليها صورة مانديلا وذراعاه مطويتان ومنقوش عليها كلماته: “فى كل مكان، من المقبول أن الطلاب… لديهم الحق فى حرية الفكر”.

وتظهر العملة الثانية وهى أيضا ذهبية، مانديلا المسن وهو يطل على جامعته التى تخرج منها وهى جامعة فورت هير التى كانت جامعة للطلاب السود فقط، ومرتعا لنشاط المناهضين للحكومة خلال الفصل العنصرى.

والثالثة هى عملة فضية تحمل صورة لمانديلا الصغير، وهو يتعلم كتابة اسمه فى أول يوم له فى المدرسة.

وحددت الأمم المتحدة 18 يوليو كيوم نيلسون مانديلا العالمى فى عام 2009.