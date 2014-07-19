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مركز حقوقي ينظم المؤتمر الأول للإعاقة في المنيا

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مركز حقوقي ينظم المؤتمر الأول للإعاقة في المنيا مركز حقوقي ينظم المؤتمر الأول للإعاقة في المنيا

ينظم المركز العربى لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة اشراقة ومركز الدكتور موسى نجيب موسى للخدمات العلاجية المؤتمر الأول للإعاقة بمحافظة المنيا فى الفترة ما بين 16 الى 17 اغسطس 2014 تحت عنوان “العمل مع المعاقين بين الواقع والمامول” .

وصرح أحمد شبيب رئيس المركز العربى ان من اهداف المؤتمر هو تمكين المعاقين من الاندماج الكامل فى المجتمع، وذلك نشر الوعى الثقافى والاجتماعى بين المعاقين.

ومن جانبه، أكد الدكتور موسى نجيب موسى أن هناك عدة محاور للمؤتمر منها الإعاقة بين الوراثة و العوامل البيئية، والحق فى التعليم، والإعاقة وتكنولوجيا الاتصالات، والإعاقة وتكنولوجيا الأجهزة التعويضية.

وصرح عمرو عطا مدير مؤسسة اشراقة، أن المؤتمر يشمل جلسات بحث وورش عمل عن التوحد والطرق الجديدة فى التعامل معه وتطوير المهارات السمعية لمعاقى السمع.

وأكد شبيب أن المؤتمر يتلقى كافة أوراق العمل والأبحاث من الباحثين الراغبين فى المشاركة فى المؤتمر، وتم تدشين صفحة على التواصل الاجتماعى فيس بوك باسم ” المؤتمر العلمى الدولى الاول للاعاقة” لتواصل الباحثين عليها وتقديم أوراق العمل والابحاث .

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