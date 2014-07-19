طلبة «نعم للعمل» متحمسون لدخول ميدان القطاع الخاص

عبر الطلبة المشاركون في مبادرة «نعم للعمل» عن حماسهم الكبير للبدء في العمل الفعلي في المؤسسات التجارية في أغسطس المقبل، بعد أن أمضوا أسبوع تأهيل متخصص، تعرفوا خلاله على المهارات التي يجب ان يمتلكوها للنجاح في عمليات التسويق والمبيعات والتعامل مع العملاء.

وتدخل مبادرة «نعم للعمل» مرحلتها الثالثة وبرعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، انسجاماً مع مبادرة «أبشر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تستهدف المبادرة تشغيل الطلبة المواطنين خلال الإجازة الصيفية، بنظام المكافآت والدوام الجزئي في مؤسسات تجارية مُختارة في كل من أبوظبي والمنطقة الغربية والعين ودبي، وذلك خلال الفترة من 10 - 28 أغسطس القادم.

والتحق بالمبادرة نحو (700) طالب وطالبة من المواطنين، تم تدريبهم لمدة أسبوع في معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، ومعهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا بالعين، ومجمع بينونة التقني بمدينة زايد في المنطقة الغربية، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية بدبي.

مواجهة مباشرة

وحول تجربة التدريب والهدف من الالتحاق تحدث الطلبة بمعهد الجزيرة بأبوظبي «للبيان»، حيث ذكرت الطالبة نورة علي التي أنهت المرحلة الثانوية، أنها التحقت بمبادرة «نعم للعمل» بهدف اكتساب خبرة في مجال التسويق والمبيعات والاطلاع عن قرب على واقع سوق العمل، لأنها ترغب في دراسة تخصص ادارة الأعمال في المرحلة الجامعية، وتعد مجالات التسويق من بين اهتمامات هذا التخصص، مشيرة الى أن فترة التدريب والاعداد للمبادرة هامة لأنها تعلمهم كيفية التعامل مع العملاء ومواجهة المواقف المختلفة التي قد يتعرض لها من يعمل في مواجهة مباشرة مع الجمهور.

وظيفة الصراف

بينما ذكرت زميلتها الطالبة فاطمة جمعة الجنيبي أن مبادرة «نعم للعمل» دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - للشباب المواطن، من منطلق الحرص على اكسابهم مهارات مختلفة في سوق العمل وتعريفهم بالقطاع الخاص، مشيرة الى أنها ترغب في دراسة تخصص القانون، ورغم أن مجاله لا علاقة له بطبيعة التخصصات ضمن المبادرة، الا أنها حرصت على المشاركة بهدف كسب خبرات جديدة والتعرف على القطاع الخاص، وأنها تتمنى أن تعمل من خلال التجربة في وظيفة الصراف رغم أنهما مسؤولية كبيرة الا أنها ترغب في التحدي والنجاح فيها.

خبرة جديدة

بينما ذكرت ريم محمد البريكي أنها حرصت على المشاركة في مبادرة «نعم للعمل » بهدف اكتساب خبرة جديدة قد تفتح لها آفاق مختلفة للعمل في المستقبل، كما أنها ستتعرف لأول مرة على طبيعة العمل في القطاع الخاص، لأن مجالات العمل التي ستتاح لهم ستكون في مؤسسات تجارية وفي وظائف تخلق احتكاك مباشر مع الجمهور، وترغب في تجربة خدمة العملاء أو البيع في أحد المحال، معتبرة أن هذه تجربة جديدة وفرصة يجب الاستفادة منها .

مؤهل معتمد

بينما قال الطالب عمر الحمادي من الصف الحادي عشر إن فكرة الحصول على مؤهل معتمد في مجال خدمات المبيعات يعد في حد ذاته حافزا كبيرا للمشاركة، لأن كل فرد يهتم اليوم بالتطوير الذاتي وامتلاك خبرات تدعم مستقبله، مشيرا الى أنه خلال فترة التدريب اكتسب خبرات في التعامل مع مختلف فئات الزبائن وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز ومؤسسات البيع، أيضا كيفية الاعتناء بالمظهر وطريقة التفاعل مع المواقف المفاجئة والانفعالية، وهو على استعداد كامل لخوض التجربة.

سوق العمل

وذكر الطالب حامد الهطالي من الصف الحادي عشر أنه يحب مجال ادارة الأعمال لهذا عندما عرف عن مبادرة نعم للعمل، تحمس للالتحاق بها للتعرف عن قرب بمهارات البيع والشراء والتسويق وخدمة العملاء، وكذلك اكتساب خبرات في سوق العمل بشكل مبكر، مشيرا لأهمية فترة التأهيل في اعدادهم للعمل الفعلي، وتعريفهم بطبيعة كل وظيفة وكيفية العمل خلالها .

تعزيز الشخصية

وتحدث الطالب عبد الله الحمادي بحماسة كبيرة لدخول تجربة العمل في محال تجارية واقعية وخوض تجربة التفاعل المباشر مع الجمهور، مشيرا إلى حبه العمل والتعامل مع الناس، خاصة أنه يشارك في العديد من الأنشطة التطوعية خلال الدراسة وفي شهر رمضان، ورغم أنه يسعى لدراسة تخصص الميكانيكا بعد انهاء تعليمه الثانوي، الا أن هذه الفرصة تعزز من شخصيته وتكسبه خبرات حياتية ومعارف هامة.

تحديات العمل

والطالب خليفة مطر من الصف العاشر وجد أن طرح مبادرة نعم للعمل خلال شهر أغسطس والتأهيل لها من الآن أمر جيد لأنها ستشغله خلال العطلة في خوض تجربة مفيدة وفريدة، يتعلم من خلالها مهارات التسويق وخدمة العملاء، ورغم أنه لأول مرة سيتفاعل مع جمهور عادي ومتنوع الا أن لديه الرغبة في التجربة و مواجهة تحديات الوظيفة التي سيعمل بها.

نظام العمل

وأوضح مبارك سعيد الشامسي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمبادرة «نعم للعمل» أن البرنامج التأهيلي للمبادرة تم تنفيذه على مدار الأسبوع الماضي للطلبة المشاركين، وتم خلاله تقديم جملة من المحاضرات النظرية والخبرات العملية في المجالات التي سيعمل فيها الطلبة ومنها المبيعات، وخدمة العملاء، ومراقبة المخازن وغيرها من قطاعات العمل، إضافة الى تعريف الطلبة بنظام العمل في المؤسسات التي سيعملون فيها والقواعد التي يجب الالتزام بها بما يضمن سير العمل في هذه المؤسسات على الوجه الأكمل.

وأضاف أن المشاركين سيحصلون على مكافأة مجزية، ومؤهل معتمد في خدمات المبيعات، والتخصصات الأخرى بما يفتح لهم أبواب المستقبل والنجاح في عالم القطاع الخاص.

دور مجتمعي

من جهته قال علي المرزوقي رئيس مهارات الامارات عضو اللجنة العليا المنظمة لمبادرة «نعم للعمل»، إن شركة «أرابتك القابضة» تقوم بدور كبير لرعاية المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة «نعم للعمل» حيث تقدم الشركة دعماً كبيراً في تنفيذ هذه المبادرة، وهو العمل الذي يعكس الدور الوطني الذي يجب أن تقوم به كافة المؤسسات والشركات الوطنية والخاصة بالدولة.