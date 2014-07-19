المغاربة يتوعدون بذبح «السيسي»

في تطور سريع للازمة المشتعلة بين مصر والمغرب، التي تسببت فيها مذيعة قناة ONtv “أماني الخياط”، توعد الالاف من المغاربة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، بذبح السيسي ووسائل اعلامه المقربه منه، التي اساءت للملايين من المغاربة ووصفتهم انهم بلد دعارة وجنس.

وتحدثت المذيعة المصرية في قناة ONtv عن ما أسمته “دورا ملتبسا” للعاهل المغربي محمد السادس خلال الربيع العربي، بمسارعته لإبرام صفقة مع الإسلاميين، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود حاليا أول تجربة حكومية في تاريخه.

واتهمت المذيعة، المغرب بـ “احتضان الإيدز والدعارة”، قبل أن تطل في اليوم الموالي لتعتذر للملك محمد السادس وللشعب المغربي عن ما سبق أن وجههته من اتهامات، وبدوره تقدم مدير القناة المصرية باعتذار أذيع على ONtv.

وقد حاول عدد من المسئولين في الحكومة المصرية التدخل لانهاء الازمة، وقد أعلنت سفارة مصر في المغرب، في بيان صحفي، عن “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه السقطات المؤسفة مستقبلا” في إشارة إلى “هجوم غير مبرر” للمذيعة المصرية أماني الخياط ضد المغرب من خلال برنامجها على قناة ONtv والذي تضمن توجيه حزمة من الاتهامات ضد المغرب.

وأكد السفير المصري، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن “أي إساءة أو أداء غير منضبط” صادر عن أي وسيلة إعلامية مصرية “مستهجن وغير مقبول جملة وتفصيلا من قبل الشعب المصري”.

وأكد سفير القاهرة في الرباط أن ما صدر عن قناة ONtv “لا يعبر عن حقيقة المحبة والمودة والصلات الإنسانية المتجذرة عند الشعب المصري تجاه أهلنا وأحبائنا في المملكة المغربية”.

كما عبرت السفارة المصرية في الرباط عن “اعتزاز مصر رئيسا وحكومة وشعبا بصلات المحبة وبالعلاقات المتميزة القائمة بين الشعبين، مع التقدير والاحترام الكامل للملك محمد السادس ولحكومة وشعب المغرب”.

وقد رصدت وكالة اخبار ليل ونهار العديد من التعليقات الغاضية من المغاربة من تصريحات مذيعة قناة، منها: “هذا اعلام الفتنة يشعل النار بين الشعوب، لعنة الله عليكي وعلى من يحكم مصر من عسكري جاهل سفاح، لو جاء الى المملكة المغربية لنذبحن عنقه”،”لايوجد اكثر من دعارة الاعلام المصري الذي ملأ شاشات قنواته بالافلام الفاضحة والاغاني الراقصة والداعرة”،”اذا فيكي ذرة كرامة ايتها الحقيرة تعالى الى بلدنا الطاهر المغرب وتشوفي الحقيقة”، “المغاربة ماعندهمش جهاز علاج الإيدز بالكفتة.. بالمغرب كرامة المرأة مصونة وليس لدينا تحرش جنسي جماعي واغتصابات في الميادين في وضح النهار”، “من الأحسن كان على نتنياهو أن يعينها ناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية لأنها أكثر وقاحة من الإسرائيليين”.

وكانت قد كشفت مصادر صحفية أن الإعلامي ألبرت شفيق رئيس مجموعة قنوات ontv، اتصل بالمذيعة عقب انتهاء الحلقة التي قامت خلالها بسب الشعب المغربي، وقام بتعنيفها بشكل كبير واشترط عليها عدم الظهور في حلقة «صباح أون» في اليوم التالي، إلا بعد تقديم اعتذار واضح ومفصل وكبير للشعب المغربي، بعدما توسطت للعودة للقناة.



وأضافت المصادر أن ألبرت شفيق رئيس مجموعة قنوات ontv، كلف فريق الإعداد بالتواصل مع السفير المغربي بالقاهرة وأبلغه اعتذار القناة وإدارتها للمملكة المغربية ملكًا وحكومة وشعبًا ودعاه لقبول دعوة القناة بأن يكون ضيف برنامج «السادة المحترمون» الذي يقدمه يوسف الحسيني على نفس القناة، وأبدى السفير تفهمه لموقف قناة «أون تي في» ورئيس مجلس إدارتها.

وقد تقدمت الخياط، بالاعتذار للشعب المغربي والقيادة المغربية، بسبب تصريحاتها التي هاجمت فيها دولة المغرب، بعد دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.

وأضافت «الخياط»، خلال برنامجها «صباح أون تي في»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في لايف»، أن «لا أخجل من الاعتذار، وأقدر الشعب المغربي وثقافته، وهجومي كان نابعًا من رفضها لدعوى خالد مشعل، ومتاجرته بالدين الإسلامي»، حسبما قالت.

وتابعت أماني الخياط، أن «أقول لكل مواطن مغربي، تأذى من كلامي إني آسفة، وأعتذر لكل مسؤول عربي لم يتفهم تصريحاتي، وأعتذر بشدة عن انفعالي»، على حد قولها

شبكةعيونالإخبارية

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