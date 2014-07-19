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وكالة الأناضول تستعيد صفحتها على ” فيس بوك بعد اختراقها من هاكرز مصرى

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وكالة الأناضول

وكالة الأناضول

أفادت وكالة الأناضول التركية أن صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعرضت للاختراق خلال الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، من قبل هاكرز نشر أخبار غير صحيحة.

وقالت الوكالة على صفحتها: “نحيطكم علما أن موقع وكالة الأناضول تعرض خلال الساعات الأولى من فجر اليوم السبت إلى اعتداء من هاكرز قاموا بنشر أخبار غير صحيحة ولا تمت للوكالة بصلة”.

وأضافت الوكالة ” تدخل القسم التقني بالوكالة وقام بإلغاء تلك الأخبار التي كتبت بطريقة غير مشروعة.. ويواصل القسم التقني عمله المتعلق بهذا الشأن”.

واخترق عدد من “الهاكرز” المصريين، صفحة وكالة أنباء الأناضول التركية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ردًا على هجوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على الرئيس المصري عبد الفتاح .

ونشر المخترقون رسالة تحت عنوان: “الرسالة الأولى من الذئب المصري إلى رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا وعضو التنظيم الدولي لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين”.

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