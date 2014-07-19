انطلاق القافلة الطبية المتجهة إلى غزة

تحركت القافلة الطبية، المتجه إلى غزة، من أمام نقابة الصحفيين، صباح السبت، والتي نظمها عشرات النشطاء، على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، والناشط الحقوقي والمحامي، خالد علي، والناشط السياسي، أحمد حرارة، هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين.

وطالب النشطاء، القائمين على القافلة، بكسر الحصار عن غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل، وإدخال المساعدات الطبية إلى القطاع.

وكان عشرات النشطاء تجمعوا أمام نقابة الصحفيين، فجر السبت، استعدادًا للتوجه بقافلة من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.

وتناول النشطاء السحور على سلالم نقابة الصحفيين، قبل تحرك أتوبيسات القوافل إلى قطاع غزة.

وعقب آذان الفجر أدى المشاركون في القافلة صلاة الفجر.