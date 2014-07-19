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الروبيان بالكزبرة الخضراء

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الروبيان بالكزبرة الخضراء الروبيان بالكزبرة الخضراء

الجمعة 18-07-2014 12:39

المقادير:

2 كيلوغرام من الروبيان (منزوع الرأس)

300 غرام من الكافيار الطازج

400 غرام من الكزبرة الخضراء

4 ملاعق من الثوم المطحون

190 غراماً من البندورة المعصورة

50 ملليلتراً من زيت الزيتون

100 ملليلتر من عصير الليمون الحامض

أعشاب (صعتر وإكليل الجبل)

بهارات، حسب الرغبة

 طريقة التحضير:

1       في مقلاة تحتوي على الزيت وتوضع على النار، يحمّر الثوم جيداً. ثم، تضاف البندورة والكزبرة الخضراء، مع التقليب. ثمّ، تُنثر البهارات والأعشاب على هذا الخليط.

2       في صينيّة، يضاف الروبيان والكافيار، ويصبّ الخليط. ثمّ، يتمّ إدخالها إلى الفرن، حتى ينضج الروبيان. ويزيّن هذا الطبق بالبقدونس.

 

 

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