الروبيان بالكزبرة الخضراء

المقادير:

2 كيلوغرام من الروبيان (منزوع الرأس)

300 غرام من الكافيار الطازج

400 غرام من الكزبرة الخضراء

4 ملاعق من الثوم المطحون

190 غراماً من البندورة المعصورة

50 ملليلتراً من زيت الزيتون

100 ملليلتر من عصير الليمون الحامض

أعشاب (صعتر وإكليل الجبل)

بهارات، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 في مقلاة تحتوي على الزيت وتوضع على النار، يحمّر الثوم جيداً. ثم، تضاف البندورة والكزبرة الخضراء، مع التقليب. ثمّ، تُنثر البهارات والأعشاب على هذا الخليط.

2 في صينيّة، يضاف الروبيان والكافيار، ويصبّ الخليط. ثمّ، يتمّ إدخالها إلى الفرن، حتى ينضج الروبيان. ويزيّن هذا الطبق بالبقدونس.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط