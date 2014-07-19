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بالصور - صلاح يظهر بقوة في تدريبات تشيلسي رغم أزمته في مصر

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بالصور - صلاح يظهر بقوة في تدريبات تشيلسي رغم أزمته في مصر بالصور - صلاح يظهر بقوة في تدريبات تشيلسي رغم أزمته في مصر

ظهر المصري محمد صلاح مهاجم تشيلسي الإنجليزي بقوة في تدريبات فريقه يوم الجمعة رغم الأزمة المثارة حوله في مصر.

واندلعت أزمة في القاهرة بعدما ألغت وزارة التعليم العالي انتساب اللاعب لإحدى المعاهد مما يهدده بالطلب إلى التجنيد في العام المقبل وهو ما قد يحرمه من مغادرة مصر.

 

وأبدى صلاح حزنه من قرار وزارة التعليم المصرية مؤكدا أنه يخدم مصر في الخارج ولا يستحق هذه المعاملة.

ونشرت الصفحة الرسمية لتشيلسي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook صورا من مران الفريق يوم الجمعة ظهر فيها صلاح وهو يتدرب بقوة.

وأظهرت الصور صلاح تحت أنظار المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في غطار استعدادات الفريق الإنجليزي لانطلاق الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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