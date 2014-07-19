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أوباما يناقش مع ميركل وكاميرون احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

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أوباما يناقش مع ميركل وكاميرون احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا أوباما يناقش مع ميركل وكاميرون احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما تحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الجمعة، بشأن احتمال الحاجة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، إذا تقاعست عن إتخاذ خطوات لوقف تصعيد الموقف في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض عن إتصال أوباما بميركل “على الرغم من الاتفاق على مواصلة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الراهنة، فقد أكدا تصميمهما على البقاء على إتصال وثيق مع بحثهما أي الخطوات الإضافية التي ربما تكون ضرورية”.

وأكدا أن روسيا تتحمل مسؤولية واضحة في منع الانفصاليين في شرق أوكرانيا من مواصلة الحصول على أسلحة ثقيلة ودعم آخر من داخل روسيا.

وأضاف البيت الأبيض أن أوباما وكاميرون أكدا في إتصالهما المنفصل”ضرورة القيام بمزيد من التحرك إذا واصلت روسيا التقاعس عن إتخاذ خطوات”لوقف تصعيد الصراع في أوكرانيا”.

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