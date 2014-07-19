أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمريكا: إيران ستحصل على 2.8 مليار دولار خلال تمديد المحادثات

Google+ Print
أمريكا: إيران ستحصل على 2.8 مليار دولار خلال تمديد المحادثات أمريكا: إيران ستحصل على 2.8 مليار دولار خلال تمديد المحادثات

قالت الولايات المتحدة إنه سيسمح لإيران بالحصول على 2.8 مليار دولار إضافية من أصولها المجمدة، خلال فترة التمديد التي تستمر أربعة أشهر للمحادثات مع القوى الست بشأن برنامجها النووي، ولكن معظم العقوبات على طهران ستبقى كما هي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد اتفاق إيران والقوى الست على تمديد المحادثات النووية أربعة أشهر، بعد إخفاق الجانبين في الوفاء بمهلة في 20 يوليو للتوصل لاتفاق”سنواصل تعليق العقوبات التي اتفقنا عليها بموجب (الاتفاق المبدئي في نوفمبر 2013) وسنسمح لإيران بالحصول على 2.8 مليار دولار من أصولها المجمدة”.

وأضاف كيري في بيان”دعوني أكون واضحا.. إيران لن تحصل على أموال آخرى خلال هذه الشهور الأربعة أكثر مما حصلت عليه خلال الأشهر الستة الماضية والغالبية الكبيرة من عائداتها النفطية المجمدة ستبقى مجمدة.. سنواصل فرض تطبيق العقوبات التي مازالت سارية بقوة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا