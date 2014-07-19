بالفيديو.. الداعية “المهدي”: المسلمون أعزة على الكفار وقت الحروب ليس السلم‎

قال الداعية الإسلامي محمود المهدي، إن الآية القرأنية التي تقول “أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين”، نزلت وقت الحرب، ليس مع المسيحي أو اليهودي الذي يعيش معنا في الدولة في وقت السلم.

تصريحات “المهدي” جاءت خلال حواره مع برنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مساء الجمعة، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أثناء مناقشة خلق جديد من أخلاق المسلم وهو “الرحمة”.

وأضاف “المهدي”: “الأية الكريمة التي تقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا الاعتقاد في وقت الحرب فقط، ليس المكان الذي يعيش فيه المسلم في وقتنا الحالي”.

“المهدي”، أكد أن البعض نتيجة لفهمه الخاطئ لهذه الآية يشوه صورة الإسلام بغير قصد، فيعامل غير المسلم بأسلوب سيء”.

وضرب محمود المهدي أمثلة لرحمة الرسول بالإنسان والحيوان، وذكر عدد من الأحاديث النبوية التي تدعو للرفق والرحمة.

وختم حديثه بضرورة “تعلم الرحمة للقلوب القاسية”، وقال: “الرسالة الأهم مارسوا الرحمة وتعلموها، لأي شخص يحتاج مننا العطف والرحمة، ستجد سعادة في قلبك كبيرة عندما تُدخل السرور على شخص تعطف عليه، فالراحمون يرحمهم الرحمن”.

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