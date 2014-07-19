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إيران تطالب حماس بالتفاوض مع إسرائيل

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إيران تطالب حماس بالتفاوض مع إسرائيل إيران تطالب حماس بالتفاوض مع إسرائيل

الرئيس الإيرانى على روحانى

طالب الرئيس الإيرانى، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بإيقاف الحرب في غزة، واستئناف مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وافاد الكرملين أن الطلب الإيرانى جاء إثر القلق المتزايد من التصعيد الإسرائيلي بهجومها البري في غزة، حيث تخشى إيران من التصعيد في القطاع.

وقالت وكالة رويترز أن الاتصال الهاتفي بين روحاني وبوتين كان أمس الجمعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطالب فيها إيران الفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل ما يعد مفاجئة من العيار الثقيل نظرا لتهديدات الإيرانية المستمرة بمحو إسرائيل من الوجود.

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