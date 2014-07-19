بالصور .. ضبط 14 تذكرة هيروين بحوزة عاطل وسائق بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط سائق وعاطل وبحوزتهما 14 تذكرة هيروين قبل توزيعها على عملائهما من المتعاطين بمدينة مرسى مطروح

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح عن قيام احمد .أ . م . ش ( 24 سنة ) سائق مقيم عزبة السلام – مطروح – والسابق ضبطه فى عدد 12 قضية متنوعة وله كارت معلومات تحت رقم 724/4 مخدرات والمطلوب ضبطه فى لتنفيذ 2 حكم قضائى و محمد . ح . ع . ا ( 22 سنة ) عاطل .مقيم عزبة الشيخ عطيوة- مطروح والمطلوب التنفيذ علية فى القضية رقم 799 /2012 جنح مطروح حيث كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة الهيروين المخدر .

فتم تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة و عمل عدة أكمنة تمكن احدها من ضبطهما وبحوزتهما عدد 14 لفافة لمادة الهيروين المخدر أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية .

بمواجهتهما بما اسفر عنة الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر 178 /7910 لسنة 2014 جنايات مطروح. وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .