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قطاع النشر في "دبي للإعلام" يوزع 800 وجبة إفطار

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قطاع النشر في "دبي للإعلام" يوزع 800 وجبة إفطار قطاع النشر في "دبي للإعلام" يوزع 800 وجبة إفطار

نظم قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أول من أمس، ممثلة في إدارة التسويق، وتضامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني، مبادرة لتوزيع أكثر من ألف وجبة واكثر من خمسة وثلاثين ألف مشروب لافطار الصائمين، في مسجد السطوة، و15 مسجدا آخر وشارك في الفعالية موظفو قطاع النشر وعوائلهم في صحف البيان والامارات اليوم ومجلة أرى وصحيفة 7/24 وموقع إمارات سبورت.

وأكدت خديجة اليوسف مديرة التسويق في جريدة البيان ان القطاع يوزع في كل عام في شهر رمضان الفضيل الوجبات في إطار فعاليات العمل المجتمعي الذي يسعى لتوثيق أواصر المحبة والعطاء بين جميع أطياف المجتمع، وكانت الفـعاليات بدأت منذ الاسبوع الثاني في رمضان وبالتعاون مع (أسواق) و(مطعم ورسان) بتقديم 800 وجبة امس وحـوالي 3 آلاف مشروب، إلى جموع الصائمين في شتى أنحاء إمارة دبي وسيستمر توزيع الوجبات لنهاية الشهر الفضيل.

ثناء

وقد حظيت المبادرة بتفاعل الصائمين الذين أثنوا على المبادرة وهدفها الانساني التي تميزت دبي به في شهر العطاء، وامتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل الامارات ودبي على وجه الخصوص قبلة للعمل الانساني والمشاركات الاجتماعية الفاعلة داخل الامارات وخارجها.

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