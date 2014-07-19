مصرع إثنين وإصابة ثالث والقبض على العشرات في هجرة غيرشرعية بمطوبس‎ في كفرالشيخ

غرق شابان في مياه البحر المتوسط وتم إلقاء القبض على العشرات في هجرة غير شرعية بسواحل قرى الخريجين الواقعة على الطريق الدولي الساحلي .

وأكد المقدم هشام السمادوني رئيس مباحث مطوبس أنه :” تم إلقاء القبض على العشرات من الشباب في هجرة غير شرعية لإيطاليا بعد إنقاذهم من الغرق بعد تعرض مركبهم للغرق وأن قوات غفر الساحل كانت متابعة المركب وتم انتشال جثتين في مياه البحر المتوسط وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الجثتين وتم نقلهم لمستشفى رشيد وتم احتجاز الشباب الملقى القبض عليهم ولم يبدأ التحقيق معهم وسنوافيكم بالتفاصيل ” .

وأشارت الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أنه :” تم نقل الجثتين لمستشفى رشيد لقربها من الموقع ومازالت سيارات الإسعاف موجوده بموفع الحادث ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن جثامين”.

وأضافت المعداوي أنه :” تم انقاذ أحد الباب ولكنه أصيب بعدد من الإصابات”، وأكد أن عدد من كانوا على متن المركب56 شاباً ولاصحة لما تردد عن غرق 12 من الشباب الذين كانوا في طريقهم في هجرة غير شرعية لإيطاليا ” .