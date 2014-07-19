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أين الحقيقة بين إحصاءات "لو" و "إتهام" وما موقع مسلسل "كلام على ورق"؟

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أين الحقيقة بين إحصاءات "لو" و "إتهام" وما موقع مسلسل "كلام على ورق"؟ أين الحقيقة بين إحصاءات "لو" و "إتهام" وما موقع مسلسل "كلام على ورق"؟

الجمعة 18-07-2014 21:33

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لو"، أعلن منتج العمل عن تجديد تعامله مع عابد فهد، نادين نجيم، ويوسف الخال لعمل درامي جديد لرمضان 2015.

هذا الخبر نشرته شركة cinemoz على موقعها الخاص على "تويتر" وأرفقته بجدول يبرز تقدم مسلسل "لو" على الأعمال الرمضانية الأخرى واحتلاله المرتبة الأولى في لبنان، مما يعني انه تفوقه على مسلسل "إتهام".

ولكن المكتب الاعلامي للفنانة ميريام فارس كان قد وزّع في الأسبوع الماضي جدولاً مدعماً بإحصاءات تؤكد احتلال مسلسل "اتهام" المرتبة الأولى في لبنان، مما يعني تقدم شاشة "الجديد" في رمضان على شاشتيّ "ال بي سي" و"ام تي في" اللبنانيتين.

المستغرب انه لم يصدر حتى الآن أي خبر عن المكتب الاعلامي للفنانة هيفاء وهبي أو الشركة المنتجة لمسلسل "كلام على ورق"، يوضح نسبة المشاهدة التي يحققها هذا العمل الذي يعرض على شاشة تلفزيون "المستقبل".

 

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