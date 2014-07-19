كايتي برايس تبيع ذكرياتها المؤلمة بـ 4 ملايين دولار

عرضت الفنانة العالمية وسيدة الأعمال Katie Price منزلها في غرب Sussex بإنجلترا، للبيع مقابل 2 مليون باوند بريطاني أي ما يساوي 4 ملايين دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة الـ Sun البريطانية أن Price البالغة من العمر 36 عاماً، قررت بيع المنزل الذي جمعها بزوجها Kieran Hayler، لأنها تريد أن تعيش حياة جديدة بعد ولادة طفلتها الخامسة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال أحد المقربين من المغنية Katie: هي تريد حياة جديدة وبداية جديدة كي تنسى كل ما حصل معها، خصوصاً أن زوجها خانها مع صديقتها المقربة Jane Pountney في ذلك المنزل.

وأضاف: منزل Price يحمل لها الكثير من الذكريات المؤلمة التي تريد التخلص منها فوراً.

يشار إلى أن Katie Price حامل بطفلها الثاني من زوجها Kieran Hayler، والمنزل الذي عرضته للبيع كانت قد إشترته في العام 2010 مع زوجها السابق Alex Reid.