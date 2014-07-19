سلمى رشيد ودنيا باطما تعودان إلى الطفولة!

نشرت نجمة أراب أيدول في نسخته الثانية سلمى رشيد صورة على حسابها الرسمي في موقع “الأنستغرام”، وهي لا تزال طفلة لا يتجاوز سنها 3 سنوات.

سلمى اكتفت بوضع هاشتاك يحمل اسمها على الصورة، دون كتابة أي تعليق عليها.

وبعدها مباشرة، نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما نجمة نفس البرنامج في نسخته الأولى عددا من الصور على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها بـالدارجة المغربية :"دنيا ملي كانت باقة خنيفشة ".

صورة سلمى رشيد وصور دنيا باطما لقيتا تفاعلاً وتعليقات كثيرة من متتبعيهما، خاصة أن النجمتين هما من بين أكثر الفنانات تفاعلا وتواصلا مع المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي .

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