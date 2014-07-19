راشد الفارس لـ"سيدتي": لست مفتياً لأقول الغناء حلالاً أو حراماً

أكد المطرب السعودي راشد الفارس لـ"سيدتي نت" إنه ليس مفتياً ليقول إن كان الغناء حلالاً أو حرامًا، وأن الذنب أمر متروك بيني وبين ربِّ العالمين، وقال "أعتقد أن السؤال الذي يوجه إلى أن هناك أمورًا أخطر من الفن، نرى تسونامي يكفر علماء الدين وولاة الأمر، صار خلاف بين العلماء حول أن الفن حلال أو حرام، ولا أحب الدخول في هذه الأمور الفقهية، أنا لست مفتيًا لأقول إن الغناء حلال أو حرام، هناك قضايا أهم، ونحن نفكر في أمور أخرى".

عن دراسته القانون في بداية حياته، ومدى تأثير ذلك على اختياراته قال الفارس "أكسبتني دراستي القانون في بداياتي دقة القانوني في التأني عند اختياراتي الغنائية".

وعلى غير عادة أي من المطربين الذين يتباهون بعزفهم لأكثر من آلة موسيقية، أشار الفارس إلى أنه لا يجيد عزف آلة العود، وقال مبتسمًا "لا أجيد عزف العود وبكل فخر أعترف، ولا أي آلة أخرى، عندي الكثير من أفخم الأنواع لآلة العود، لكني لا أجيد العزف".

أمَّا ظاهرة غناء فنانين عرب بلهجة سعودية مثل كاظم الساهر، شيرين عبد الوهاب، ميريام فارس، فأوضح الفارس أنها "ظاهرة صحية"، مشيرًا إلى أن "الأغنية السعودية أصبح لها بصمة في كلماتها ولحنها، وأصبحت مطلبًا جماهيرًا على مستوى الوطن العربي، وهذا هو الواقع، ومتى ما كان الفنان لديه الغناء بلهجة بتمكن، فلا مانع، وسبق أن غنيت باللهجة الجزائرية والمغربية".

وأضاف الفارس ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته قناة روتانا خليجية في برنامج "يا هلا رمضان"، عن فكرة انتقاله من "روتانا" إلى شركة أخرى "أمر طبيعي أن تأتي لأي فنان عروض من شركات كثيرة، لكني حتى الآن لم أقرر الانتقال من روتانا إلى أي شركة أخرى، وصار هناك تحول مهم في الإنتاجي، وأصبح الاتجاه إلى الأغنية "السنجل"، وقد دشن أستاذنا الكبير محمد عبده هذه المرحلة، الأغاني السنجل تقبلها الجمهور بشكل جميل، ودفع الفنان للتركيز في عمل يرى أين الهدف منه، ومع مرور الوقت أرى أن سيكون هناك تقليص لعدد الأغاني في الألبوم الواحد".

وأوضح الفارس أن "أبسط شيء يقدمه الفنان وهذا دوره الأساس، صارت هناك عروض للمشاركة فيها، لكن حين التنسيق بيننا وبين الجمعية، نفاجأ باتصال منهم فحواه يقول بحكم إنك فنان هناك تحفظ على مشاركتك، ويعتذرون، وقد تعرضت لمثل هذه المواقف".

وعن وجود أعمال مستقبلية في ذكرى الفنان صالح الشهري أكد الفارس "أن لديه أعمال كثيرة مسجلة للفنان صالح الشهري، وقريبًا سترى النور".

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