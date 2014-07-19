ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 306 شهيد و2250 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت الى 306 شهداء و2250 جريحا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الشاب أحمد محمود حسن عزيز (34 عاما) استشهد اثر استهداف منزله بابراج الندى شمال قطاع غزة،كما وصل الى مستشفى شهداء الاقصي شهيد جراء قصف لمنطقة جحر الديك وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة الليلة راح ضحيتها 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر عندما شنت طائرة بدون طيار غارة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب احدى البنايات وسط خانيونس جنوب القطاع.

أ ش أ