لافروف: السلطات في كييف تلوم الجميع إلا نفسها

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف /الجمعة/ إن السلطات في كييف تلوم الجميع إلا نفسها.

وأوضح لافروف- بحسب ما نقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية- : ” تعهد الرئيس الأوكراني أكثر من مرة بأن جيش بلاده لن يقوم بأي عمليات عسكرية من شأنها الإضرار بالمدنيين السلميين أو قصف المدن، ولكن الجميع يرى بأم عينيه ما يحدث للمدن والمناطق المحلية والمحليين من أضرار في الشرق الأوكراني”، مشيرا إلى أن كييف لا تفعل سوى كيل الأكاذيب على المجتمع الدولي وشعبها.

وأضاف “آمل أن يكون حادث تحطم الطائرة الماليزية موبّخا لهؤلاء الذين أشعلوا نار الحرب، والذين يتخلون عن التزاماتهم أمام المجتمع الأوروبي ويرفضون دعواته بخصوص حلّ الأزمة سياسيا”، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة بخصوص إرسال أي إشارات لكييف لإقناعها بالوصول لحلّ بشكل تفاوضي.

وتابع لافروف ” يجب أن يفحص الخبراء الدوليون الصناديق السوداء للطائرة، بغضّ النظر عمّا تقول كييف حول هذا الموضوع، والذي هو بالأساس من اختصاص الدول المسؤولة عن فكّ شفرة مُسجلات الطائرة المحطمة.

> كما رحب لافروف باقتراح الرئيس الأوكراني بإنشاء لجنة دولية، قائلا: “يجب تشكيل هذه اللجنة لإزالة أي شكوك حول إمكانية أن تؤدي عملها بشكل غير نزيه أو صادق”.. وانتقد لافروف الأسلوب الانتهازي الذي يقوم به شركاء روسيا الغربيون من أجل تشويه موقفها بخصوص أي أزمة، بما فيها الأزمة الأوكرانية الأخيرة.

> أ ش أ