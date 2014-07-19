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السفير قطان: منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية من جامعة الأزهر يعكس مشاعر حب الشعب المصري

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السفير قطان: منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية من جامعة الأزهر يعكس مشاعر حب الشعب المصري السفير قطان: منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية من جامعة الأزهر يعكس مشاعر حب الشعب المصري

    قال سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم للمملكة العربية لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان: إن قرار جامعة الأزهر بمنح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الأزهر تقديراً لجهوده المخلصة الكريمة في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية وعرفاناً بدوره المشرف تجاه في الظروف التي تمر بها يعد دلالة واضحة على ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين من مكانة وتقدير واحترام ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في العالم العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي.

وأكد معاليه في تصريح امس أن أيادي خادم الحرمين الشريفين البيضاء شملت القاصي والداني، مشيراً إلى مواقف خادم الحرمين الشريفين الإنسانية وخدمته للإسلام والمسلمين ورغبته الصادقة في تقريب وجهات النظر بين مختلف أتباع الديانات والمذاهب والثقافات درءاً للصراعات ووأداً للفتن ومواقفه الشجاعة والصادقة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.

وقال: إن كل هذا وغيره جعله - حفظه الله - محط أنظار وتقدير واحترام الجميع في سائر أنحاء العالم، وما هذا التكريم إلا تأكيد على مشاعر الحب والوفاء والاحترام التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين من أبناء الشعب المصري الوفي.

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