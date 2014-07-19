إسرائيل تصعد هجومها الوحشي على غزة

صعدت إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة امس الجمعة بالمدفعية والدبابات والزوارق وأعلنت انها قد "توسع بشكل كبير" عملية يقول مسؤولون فلسطينيون انها تقتل أعدادا كبيرة من المدنيين. وأضاء وهج النيران البرتقالي سماء شرق غزة فيما أطلقت زوارق إسرائيلية قبالة ساحل البحر المتوسط قذائف وطلقات مضيئة وأطلقت طائرات هليكوبتر النار عبر الحدود. كما أطلقت حماس صواريخ على اسرائيل باتجاه بلدتي أسدود وعسقلان. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون ان 27 فلسطينيا قتلوا - بينهم رضيع وطفلان وامرأة في السبعين من عمرها - منذ شنت إسرائيل هجومها البري على القطاع الخميس.

وقالت حركة حماس إن الغزو البري الإسرائيلي لغزة "أحمق" وستكون له "عواقب مروعة".