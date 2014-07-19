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راشد بن حميد: زايد رسم صورة زاهية لوطن الفخر والسمو

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راشد بن حميد: زايد رسم صورة زاهية لوطن الفخر والسمو راشد بن حميد: زايد رسم صورة زاهية لوطن الفخر والسمو

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تصادف التاسع عشر من الشهر الفضيل: إن رحيله حدث أليم أصابنا، وعزاءنا وجود الخلف من أبنائه، الذين حملوا رسالته، وواصلوا مسيرته في بناء نهضة وطننا الغالي الإمارات، وبمرور 10 أعوام على ذكرى رحيله نستذكر دائماً منجزاته ومبادئه.

وأضاف: الشيخ زايد هو الذي صمم صورة استثنائية لوطن يزهو بقيادته وبأبنائه، الذين يواصلون المسيرة بترجمة رؤيته بكل أرجائه، وما تعهدت به القيادة من خلفه الصالح على ترجمة رسالته وأهدافه، التي دونت بسجل أبيض من سجلات الإمارات البراقة بالإنجاز الماثل للجميع بمواصفاته العالمية وبجودة تنافسية بين أقرانه من الدول المتقدمة حضارياً.

وتابع: إن اسم الشيخ زايد، رحمه الله، محفور في القلوب بأحرف من نور، وفي الوجدان والفكر الإنساني لما قدمه للجميع، حيث مد يد المساعدة للشعوب العربية وشعوب العالم.

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